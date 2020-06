Mais três miúdos a caminho de Guimarães

O V. Guimarães continua ativo no mercado em busca de reforços para os escalões de formação e, nesse sentido, tem praticamente tudo fechado com mais três jovens nos quais identificou potencial: Bruno Amado, Martim Alberto e Nuno Pereira.

O primeiro é avançado, tem 18 anos, é internacional sub-19 por Portugal e chegará ao Berço proveniente da Sampdoria, de Itália, emblema que representou ao longo das últimas três temporadas. Já Martim Alberto tem 16 anos, é médio e chamou a atenção nos escalões jovens do Estoril, depois de iniciar a carreira ao serviço do Sporting.

Por último, Nuno Pereira, médio de 19 anos que representava o Cerveira, é o único dos três cujo negócio não está completamente concluído. Seja como for, o processo para a aquisição deste jovem formado entre Rio Ave, Gil Vicente e Famalicão está bastante avançado, sendo expectável que venha a ficar concluído em breve.

Treino no Castelo

O plantel às ordens de Ivo Vieira voltou ontem ao Estádio D. Afonso Henriques. Com os olhos postos no embate frente ao Moreirense, a formação vitoriana treinou no reduto onde irá receber os cónegos.