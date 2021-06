Manuel Cajuda lembra Neno: «Foi a melhor pessoa que conheci no futebol»

Manuel Cajuda trabalhou com Neno durante três anos praticamente completos e, no dia do adeus, lembra o grande legado que o antigo guardião lhe deixou.





"Foi a melhor pessoa que conheci no futebol, não tenho dúvidas sobre isso. Não é falar mal dos outros, é apenas dizer que no conjunto de gente muito boa que conheci no futebol, este era o melhor. Por uma série de coisas. Seria uma desgraça ter passado pela vida sem deixar um legado. Pelo menos, a mim deixou-me: que os problemas devem ser resolvidos com um sorriso e inteligência. O Neno ensinou-me isso", começou por assinalar, lembrando a forma sempre alegre como Neno levou a vida."Tivemos alguns problemas, não foi fácil a nossa vivência no futebol, embora às vezes pareça que aqui no Vitória tudo foi um mar de rosas, e ele dizia-me sempre isso: junte o que sabe com a minha gargalhada e vamos resolver isto a rir. É a melhor pessoa que conheci no futebol. Nunca o vi com qualquer tipo de problema. Isso às vezes irritava-me. Pensava: ‘ele é doido? Não tem problemas?’. Certamente os tinha, mas disfarçava muito bem. A grande vedeta deste dia é o Neno, que merece que todos venham cá, nem que seja um segundo. Era imperdoável não vir cá e falar com a esposa e a filha", concluiu.