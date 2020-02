'Marcha Preta e Branca' agendada para dia 1 de março

Com o mote 'Por Guimarães e pelo Vitória', os adeptos minhotos estão a organizar uma marcha para 1 de março, dia em que o Vitória recebe o Tondela para a Liga NOS. Denominada 'Marcha Preta e Branca, a iniciativa surge na sequência do caso Marega e, de acordo com a imagem de promoção, servirá para os vitorianos defenderem "a cidade e o clube" e mostrar ao mundo quem são "de verdade" as gentes de Guimarães.





Agendada para as 17 horas, três horas antes do embate entre o Vitória e o Tondela, a Marcha Preta e Branca terá início no Campo de S. Mamede e passará pela estátua de D. Afonso Henriques, junto ao Paços dos Duques de Bragança, Avenida Alberto Sampaio (Muralha) e Largo do Toural, antes de chegar ao Estádio D. Afonso Henriques.