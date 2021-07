Marcos Raposo vai ser reforço da equipa B do V. Guimarães

Marcos Raposo vai ser reforço do V. Guimarães para as próximas três temporadas. O defesa-central, de 21 anos, chega ao Minho proveniente do V. Setúbal, emblema no qual cumpriu as últimas cinco temporadas.





Na época passada, Marcos Raposo estreou-se pela equipa principal dos sadinos e cumpriu 23 partidas, marcando três golos.Em Guimarães, a carreira do jovem jogador começará na equipa B, orientada por Moreno.n