Marcus Edwards feliz no Vitória de Guimarães até pediu a camisola '7'

O compromisso entre o V. Guimarães e Marcus Edwards está mais forte do que nunca e o extremo embala motivado para a nova temporada depois de ter sido uma das revelações do último campeonato. Foi, inclusive, um dos nomeados pela Liga para o prémio de melhor jogador jovem de 2019/20.

Ciente do impacto que criou em Guimarães, o canhoto pediu a camisola 7, número normalmente reservado para os craques, para que 2020/21 seja definitivamente a campanha de consagração de toda a qualidade do avançado, que faz dele um indiscutível no onze.

A SAD sabe muito bem a importância de manter Edwards no plantel e tem feito todos os esforços para que tal se confirme. Numa recente entrevista, o diretor-geral Carlos Freitas disse que viu o extremo mais feliz nesta pré-época e ambientado ao clube e cidade, tendo até pedido para mudar de casa.

Em suma, a não ser que à Cidade Berço chegue uma proposta irrecusável, o inglês será um importante reforço para o que aí vem. O plantel folga hoje e volta a treinar amanhã.