Mário Branco avisa: «Estou focado no PAOK, o Vitória neste momento não é assunto»

Mário Branco viu, ontem, o seu nome envolvido nas eleições do V. Guimarães, depois de ter sido anunciado por Daniel Rodrigues, candidato da Lista C, como futuro diretor para o futebol profissional dos vitorianos em caso de triunfo nas eleições deste sábado.





O atual diretor desportivo dos gregos do PAOK, que se sagrou campeão na época passada e contratou recentemente o treinador Abel Ferreira, mostra-se "lisonjeado" por ver o seu nome "associado a um grande clube como o Vitória", mas deixa bem registado a: "É verdade que fui contactado numa recente viagem que fiz a Portugal, as pessoas foram muito simpáticas, apresentaram-me um bom projeto e interessante, mas as coisas não avançaram mais e nem podiam avançar mais, pois tenho contrato com o PAOK e estou completamente focado no meu trabalho na Grécia, onde estamos a construir uma equipa que vai disputar a Champions e todos sabemos que isso não é fácil. Portanto, o que posse dizer é que o Vitória neste momento não é assunto, até porque encontra-se num processo eleitoral."Aos 43 anos, Mário Branco está a cumprir a segunda época no PAOK, depois de dois anos nos croatas do Hadjuk Split. Foi também diretor desportivo do Leixões (de 2009 a 2011) e no Estoril (de 2012 a 2016), passando ainda pelo futebol romeno e polaco.