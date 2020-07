Mário Silva é o eleito de Pinto Lisboa para assumir o V. Guimarães

Mário Silva está muito perto de se tornar no novo treinador do V. Guimarães. Segundo apurou Record, o técnico, de 43 anos, é o desejado por Miguel Pinto Lisboa para a nova temporada e o fumo branco pode chegar não tarda.





A estrutura vitoriana identificou no treinador do Almería as características necessárias para liderar o projeto e iniciou conversações, que estão muito bem encaminhadas.Com 43 anos, uma Youth League e um campeonato sub-19 no currículo, Mário Silva prepara-se para a primeira experiência ao mais alto nível em Portugal.