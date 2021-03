Mascarenhas 'devolvido' ao Fluminense

Matheus Mascarenhas já não é jogador com ligação ao V. Guimarães. O clube minhoto informou que chegou a acordo com o lateral-esquerdo para o "término antecipado" do empréstimo por parte do Fluminense, via pela qual chegou a Portugal em janeiro do ano passado.





Fustigado por lesões, o brasileiro, de 22 anos, abandona os conquistadores sem nunca se ter sequer estreado pelo clube. Para a lateral esquerda da sua defesa, João Henriques conta com Mensah, Sílvio, Jonas Carls e ainda o jovem Hélder Sá dos sub-23, que tem treinado com alguma frequência com a equipa principal.