Matous Trmal é reforço para a baliza do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou, esta sexta-feira, a contratação do guarda-redes Matous Trmal, que representou o FC Slovácko, do campeonato principal da República Checa, onde realizou 28 partida. O internacional sub-21 pela República Checa assinou um contrato válido com os vimaranenses para as próximas cinco temporadas, sendo que o clube é detentor de 90% dos direitos económicos do atleta.





Através das redes sociais, o emblema vimaranense informou que o guardião já se encontra na cidade de Guimarães, local onde irá vivenciar a sua primeira experiência fora do seu país natal.