Matous Trmal, o novo reforço do V. Guimarães que já era apontado em 2019 como um dos melhores sub-20

Matous Trmal, o mais recente reforço do Vitória de Guimarães para a baliza, foi apresentado esta sexta-feira, tendo assinado um contrato com os vimaranenses válido para as próximas cinco temporadas. Apesar de poder ser desconhecido para grande parte dos adeptos minhotos, Matous Trmal já tinha centradas em si as atenções.





Em 2019, quando ainda representava os checos do FC Slovácko, o guardião de apenas 21 anos já era apontado como um dos melhores jogadores sub-20 a atuar fora dos 'big five', numa lista criada pela 'SciSports', empresa dedicada à análise de dados de futebol para organizações, que integrava ainda jogadores como Rodyrgo, que na altura atuava no Santos, João Félix (Benfica) ou até Matthijs De Ligt (Ajax).