Mattheus Oliveira: «Queremos dar continuidade à sequência muito boa»

O Vitória prepara-se para receber o Rio Ave, no próximo domingo, depois de uma sequência de oito jogos sem perder, os últimos quatro sem golos sofridos. E os homens de Luís Castro estão empenhados em prolongar este bom momento, conforme as palavras de Mattheus Oliveira."Estamos numa sequência muito boa e espero que possamos continuar assim para colocar o Vitória no lugar mais alto possível da tabela. O Rio Ave é uma boa equipa, joga bom futebol. Mas também sabemos que temos qualidade e que somos capazes de vencer, ainda para mais na nossa casa, com o apoio dos nossos adeptos, que tem sido primordial para nós. Temos todas as condições para fazer um grande jogo e somar mais três pontos", afirmou o médio, de 23 anos.Mattheus Oliveira tem vindo a crescer nesta estrutura de Luís Castro e, curiosamente, não largou a titularidade nas últimas quatro partidas, as tais em que o Vitória não sofreu golos. "O míster gosta muito de trabalhar a posse de bola e isso é ótimo para mim, porque sou um médio que gosta de ter bola. Acho que favorece todos os jogadores", referiu Mattheus Oliveira.O médio esteve esta quinta-feira na loja do Vitória, num centro comercial de Guimarães, na companhia de Al Musrati (equipa B) e João Bruno (sub-23). O trio contribuiu para a campanha de recolha de alimentos promovida pelo clube e pela claque 'White Angels'."É importante darmos bons exemplos, com boas ações. O futebol é mais do que marcar golos ou jogar, quanto mais pudermos ajudar socialmente, melhor", resumiu Mattheus.