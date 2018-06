A evolução registada ao serviço do Leixões vai valer a Medarious uma oportunidade na pré-temporada do Vitória. O extremo ganês, de apenas 20 anos, vai poder mostrar-se a Luís Castro e, em declarações a Record, não escondeu o entusiasmo com esta nova etapa na sua carreira.

"Volto mais confiante e mais corajoso do Leixões. Foi uma boa experiência e estou preparado para ajudar o Vitória a conseguir os seus objetivos na próxima época", referiu Medarious, que vê em Raphinha e Heldon dois exemplos daquilo que pretende fazer no Castelo: "Foram os dois melhores jogadores da equipa na temporada passada e quero continuar de onde eles pararam. Quero seguir os passos deles e ajudar o clube a alcançar os seus objetivos."

A chegada de Luís Castro a Guimarães também foi elogiada pelo jovem ganês, que diz conhecer bem o novo treinador. "Defrontei-o quando ele treinava o FC Porto B e acompanhei o seu percurso no Rio Ave e no Chaves. É um excelente treinador e estou ansioso por começar a trabalhar com ele. Que esse momento chegue o mais rápido possível", frisou Medarious, que, quanto aos objetivos coletivos para a próxima época, não admite menos do que os cinco primeiros: "Com a ajuda de todos, vamos lutar para cumprir com as nossas metas. Acredito seriamente que vamos conseguir terminar nos cinco primeiros do campeonato."