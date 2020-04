Médio André Almeida vê-se como capitão do Vitória no futuro

É de Guimarães. Jogou sempre no Vitória e integrou o plantel principal, no ano passado, com apenas 18 anos. Natural será perceber que os sonhos de André Almeida estão forçosamente ligados ao clube do seu coração.





"Já desde pequenino que tinha este sonho de jogar na equipa principal do Vitória. É um motivo de orgulho ver o meu pai muito feliz por me ver jogar no estádio. Estou aqui para jogar, para evoluir e tentar chegar a palcos maiores. Era um prazer e um grande orgulho ter a braçadeira do Vitória e acho que será possível no futuro. Os jogadores formados no Vitória sentem o clube de forma diferente. Em termos de colegas da formação, temos muito bons jogadores. Há muitos jogadores que podem dar o salto num futuro próximo", salientou o médio, elogiando a qualidade existentes nas camadas jovens dos conquistadores.Kevin De Bruyne é "o médio mais completo do mundo" na opinião de André Almeida e, por isso, é uma referência para o vimaranense, não obstante o pai ter-lhe mostrado vídeos de Zinedine Zidane e apreciar Tiago Rodrigues, que viu jogar em Guimarães, e o agora colega de equipa, André André.Num tom mais descontraído, o jovem criativo ainda falou sobre o primeiro golo que marcou pela equipa principal, esta época, em Vila do Conde, contra o Rio Ave, e de...cabeça. "Se me dissessem que o primeiro golo pelo Vitória seria de cabeça, eu não acreditava. Colocaram-me ali para marcar de cabeça. Foi o destino", conta com um sorriso.André Almeida, em criança, nunca foi apanha-bolas, mas 'lamenta' ter entrado sempre com a equipa adversária do Vitória nos seus 6, 7 anos no momentos em que os dois conjuntos subiam ao relvado. Lembra-se de ter dado a mão a Rui Patrício ou até a James Rodríguez.