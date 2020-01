Médio do RB Leipzig é reforço do V. Guimarães

Elias Abouchabaka é reforço do Vitória até junho de 2024. O médio alemão, de 19 anos, chega a Guimarães proveniente do RB Leipzig, depois de estar emprestado ao Greuther Furth.





Trata-se de um criativo que pode jogar tanto a 10 como a extremo-esquerdo e que, apesar da ascendência marroquina, já alinhou pelos sub-17 da Alemanha.Neste negócio, o Vitória ficará com 65 por cento do passe, permanecendo os restantes 35 na posse do Leipzig.