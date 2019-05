Mesa da Assembleia Geral do V. Guimarães emite comunicado

A Mesa da Assembleia Geral do V. Guimarães emitiu esta terça-feira um esclarecimento na sequência da demissão dos órgãos sociais do clube, ontem anunciada, e pedido de agendamento de eleições, em que agradece à direção demissionária "pela forma profissional, leal, competente, integra e exemplar como exerceram o mandato que lhes foi confiado"."A Mesa da Assembleia Geral salienta, reconhece e agradece a circunstância da Direção demissionária assegurar a gestão do clube e da sociedade anónima desportiva até à realização de eleições, atitude que é bem demonstrativa do sentido de responsabilidade com que a Direção exerceu funções e que constitui uma derradeira demonstração de Vitorianismo, salvaguardando os mais elevados e importantes interesses do Clube, designadamente assegurando a conveniente preparação da época desportiva de 2019/2020", pode ler-se na nota divulgada esta terça-feira, assegurando que "convocará no mais curto espaço de tempo possível a marcação de Assembleia Geral Eleitoral, com vista à eleição da nova direção e demais órgãos sociais". Júlio Mendes anunciou na segunda-feira a demissão dos órgãos sociais e o pedido de agendamento de eleições. De acordo com as informações apuradas por, Júlio Mendes não se vai recandidatar a esse ato eleitoral, que só acontecerá depois de dia 11 de julho "Em face da decisão ontem tornada pública pela Direção do Vitória Sport Clube, compete à Mesa da Assembleia Geral, fazer o seguinte esclarecimento a todos os sócios do Vitória Sport Clube:1- No dia 27 de Maio de 2019 foi comunicado ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Vitória Sport Clube, por todos os membros da Direção eleita no passado dia 24 de Março de 2018 que renunciavam aos mandatos que lhes tinham sido confiados pelos sócios;2- Mais foi comunicado, nessa mesma carta, que a Direção continuaria a assegurar a gestão do Clube e da Sociedade Anónima Desportiva até que fosse eleita nova Direção para o Clube.Em face deste facto,3- A Mesa da Assembleia Geral endereça um cumprimento público aos Senhores Presidente e Vice-presidentes da Direção do Clube pela forma profissional, leal, competente, integra e exemplar como exerceram o mandato que lhes foi confiado pelos Sócios.4- A Mesa da Assembleia Geral salienta, reconhece e agradece a circunstância da Direção demissionária assegurar a gestão do clube e da sociedade anónima desportiva até à realização de eleições, atitude que é bem demonstrativa do sentido de responsabilidade com que a Direção exerceu funções e que constitui uma derradeira demonstração de Vitorianismo, salvaguardando os mais elevados e importantes interesses do Clube, designadamente assegurando a conveniente preparação da época desportiva de 2019/2020.Isto posto,5- A Mesa da Assembleia Geral assegura a todos os sócios do Vitória Sport Clube que, no cabal cumprimento dos Estatutos e na salvaguarda dos interesses do Clube, convocará no mais curto espaço de tempo possível a marcação de Assembleia Geral Eleitoral, com vista à eleição da nova Direção e demais Órgãos Sociais do Vitória Sport Clube.6- A Mesa da Assembleia Geral apela aos sócios que participem de forma maciça no Ato Eleitoral que se avizinha, demonstrando uma vez mais a grandeza do nosso Clube, solicitando desde já que o clima eleitoral decorra com o máximo respeito pelo Clube e que seja pautado pelo respeito mútuo e salutar troca de ideias entre todos os sócios do Vitória."