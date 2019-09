Mia Khalifa ofereceu-se para apoiar o V. Guimarães e já tem camisola personalizada

Camisola para Mia Khalifa Camisola para Mia Khalifa

Mia Khalifa, que ficou conhecida como atriz de filmes para adultos, tendo protagonizado vários entre 2014 e 2015, é adepta confessa do West Ham e detesta o Arsenal. Na terça-feira, a famosa estrela, de origem libanesa e criada nos Estados Unidos, publicou no Twitter que apoiaria qualquer equipa contra os gunners e o Vitória Guimarães, adversário no grupo F da Liga Europa, respondeu de imediato.Depois de vimaranenses e Mia Khalifa terem trocado mensagens , com a atriz a expressar desde logo o seu apoio ao clube português - "Vamos Vitória", escreveu -, o V. Guimarães 'ofereceu-lhe' uma camisola personalizada para que use a 24 de outubro, dia em que se disputa em Londres o jogo referente à 3.ª jornada do grupo F da Liga Europa.Mia Khalifa já reagiu, mas será que vai mesmo marcar presença no Estádio D. Afonso Henriques?