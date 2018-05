Miguel Cardoso mostrou-se indisponível para assumir o comando do V. Guimarães e a SAD está obrigada a meter as fichas todas na contratação de Luís Castro, que deve ser dada como concluída ainda hoje.

O técnico que está vinculado ao Rio Ave até 2019 tem outros planos de carreira e pretende trabalhar na próxima temporada onde tenha a convicção absoluta de que é o homem certo para assumir um projeto ambicioso. Apesar dos contactos de Júlio Mendes, que chegou a falar com Silva Campos sobre os moldes da libertação de Cardoso, o processo ficou bloqueado pela vontade do técnico.

Continuar a ler

Nesse sentido, o V. Guimarães, que tinha chegado a um impasse nas negociações com o Chaves, teve de realizar um derradeiro esforço e tudo indica que poderá haver fumo branco a breve trecho por Luís Castro. Recorde-se que, como Record adiantou, a rescisão do treinador dos flavienses custa 300 mil euros, com mais 50 mil euros por cada adjunto: Vítor Martins, Vítor Severino e Filipe Çelikkaya. Inicialmente, o emblema do Berço procurou amaciar a resistência dos transmontanos colocando sobre a mesa a cedência por empréstimo de um jogador do seu plantel principal, para além do passe de Rúben Oliveira, médio de 23 anos que fez 17 jogos pelo V. Guimarães B na 2ª Liga.

Perante a intransigência de Francisco Carvalho, e sem alternativas, a SAD terá reformulado a sua proposta e para hoje está marcada uma reunião que deverá ser decisiva. Note-se que, em fevereiro, o V. Guimarães já tinha abordado Miguel Cardoso, mas na altura o técnico decidiu que não fazia sentido abandonar o seu grupo a meio da temporada.