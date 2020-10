Miguel Luís estreia-se nos convocados do V. Guimarães

O médio Miguel Luís é uma das estreias entre os 22 convocados do Vitória de Guimarães para o jogo com o Boavista, da quarta jornada da Liga NOS, num plantel com três casos de covid-19.

Contratado ao Sporting a 6 de outubro, último dia do mercado de transferências, o futebolista de 21 anos é o mais recente dos 17 reforços vitorianos para a época 2020/21 e pode cumprir o primeiro jogo oficial pela turma minhota na segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto.

A lista do treinador João Henriques inclui mais dois elementos pela primeira vez chamados nesta época: o extremo Abou Ouattara, que já competiu pelo Vitória na segunda metade da época passada, e o lateral-direito Zié Ouattara, que rende, na posição, o habitual titular Sacko, infetado com o novo coronavírus.

Além do defesa que competiu pela seleção do Mali na primeira quinzena de outubro, também o defesa central Abdul Mumin e o lateral esquerdo Gideon Mensah, chamado à seleção do Gana neste mês, apresentaram resultados positivos nos testes ao coronavírus, falhando assim o duelo com os 'axadrezados'.

O lateral-esquerdo Jonas Carls, titular na primeira jornada, frente ao Belenenses SAD (derrota por 1-0), reentrou na convocatória, tal como o médio Jacob Maddox, ainda sem minutos oficiais pelos vimaranenses.

Já o avançado Lyle Foster está a "trabalhar condicionado" após ter-se lesionado pela seleção da África do Sul, no jogo amigável com a Zâmbia (derrota por 2-1), em 11 de outubro, e deixou a convocatória face ao encontro da terceira ronda (triunfo por 1-0 sobre o Paços de Ferreira).

Os defesas Bisseck e Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph estão lesionados desde o início do campeonato e permanecem fora das opções.

O encontro entre Vitória de Guimarães e Boavista, que encerra a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, começa às 20:15 de segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Zié Ouattara, Jorge Fernandes, Suliman, Sílvio e Jonas Carls.

- Médios: Pepelu, Mikel Agu, Dénis Poha, André André, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida.

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Abou Ouattara, Noah Holm e Bruno Duarte.