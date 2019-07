Miguel Pinto Lisboa: «Ambicionamos atingir os 40 mil associados»

Miguel Pinto Lisboa, candidato pela Lista B, explicou que, caso chegue à presidência do V. Guimarães, pretende atingir os 40 mil sócios, incentivando as populações dos concelhos "limitrofes" a viverem o clube. No debate realizado este sábado, pelas rádios Santiago e Fundação, Pinto Lisboa elencou as medidas que quer implementar nas áreas comercial e de marketing para chamar mais sócios, "a identidade do Vitória".





"O que caracteriza o Vitória é a identidade e a voz dos sócios e, por essa via, entendemos que deve ser a direção o provedor do adepto. Temos de ter linha direta para escutarmos periodicamente o que pensam do Vitória. No que diz respeito a incrementar o número de associados, queremos atingir os 40 mil. Temos de tentar que o Vitória seja o clube mais forte do Minho, temos de ter uma relação mais próxima com as entidades dos concelhos limítrofes, para que possamos trazer essas pessoas ao estádio e incutir o espírito. Em termos de marketing, devemos premiar os sócios por serem sócios, devemos ter uma politica de descontos nas lojas do Vitória. Devemos apostar na marca Vitória e fazer ligação da marca aos símbolos do clube. Pretendemos associar a imagem do Vitória a esses símbolos para dar a conhecer a nossa história e potenciar a imagem e a marca Vitória", referiu.