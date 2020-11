Miguel Pinto Lisboa apresentou projeto Vitória Solidário. 

Nos jogos com Tondela, Portimonense e Santa Clara, o Vitória entrará em campo com camisolas em que ‘publicitará’ a CERCIGUI, a APCG e a Casa da Criança, três instituições de âmbito social de Guimarães.





"O Vitória tem vindo a trabalhar em diferentes vertentes para dar continuidade à relação de proximidade com os seus adeptos. Sentimos que os associados querem continuar a seguir atentamente a vida do Vitória e que essa proximidade não está a esmorecer. Na época passada, quando houve uma necessidade transversal a todos os associados foram tomadas medidas que podiam atingir todos. Estamos sempre disponíveis para tomar medidas pontuais em situações pontuais. Não queremos que nenhum associado deixe de ter alguma relação com o Vitória por alguma dificuldade momentânea da sua vida. Se isso for transversal, teremos um programa mais alargado, se for pontual tomaremos as medidas necessárias", afirmou o presidente Miguel Pinto Lisboa esta quarta-feira na apresentação."Não é o momento para estarmos a discutir se os jogos devem ter público, ou não, porque estamos numa situação epidemiológica complicada e entendemos isso, mas também entendemos que o futebol não pode ser discriminado negativamente e logo que possível deve-se analisar a situação do público voltar aos estádios. Não estamos a falar só de questões financeiras, mas também da relação dos associados com o clube e da vontade que o associado tem de viver o clube. É uma preocupação nossa, mas neste momento entendemos a situação em que nos encontramos. Mas, o futebol não pode continuar a ser discriminado negativamente.O Vitória tem tido um tratamento igual ao dos restantes clubes da Liga Portugal, portanto não nos sentimos discriminados. O que entendemos é que o futebol é discriminado em relação ao que acontece noutras actividades e até noutras actividades desportivas. O que entendemos é que logo que possível o futebol deve ser visto da mesma forma que outros são. Nós queremos os nossos adeptos no estádio, não só pela componente financeira que é importante, mas também pela emocional que é decisiva. Obviamente que um clube como o Vitória é um dos principais prejudicados pela ausência de adeptos nos estádios.Muitas vezes o futebol é discriminado negativamente pela sociedade e ostracizado até pelos poderes políticos e públicos. Com estas iniciativas queremos dizer que o futebol está sempre presente apesar dessa discriminação negativa.O Vitória é conhecido por ser um clube que está próximo dos seus adeptos, porque, de facto, os seus adeptos também estão próximos do clube. O principal património do Vitória são os seus adeptos.O que nós queremos é promover indicativas que aproximem ainda mais o Vitória dos seus adeptos e da população em geral, contribuindo para o atenuar de algumas dificuldades que possam existir. Estamos a iniciar este processo com o apoio a instituições de Guimarães que nos contactaram e desta forma queremos homenagear todas as instituições de Guimarães e os seus colaboradores.