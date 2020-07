Miguel Pinto Lisboa confiante na aposta em Tiago Mendes: «Tem uma indómita vontade de vencer»

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, não tem dúvidas de que Tiago Mendes tem o perfil necessário para voltar a colocar a formação vimaranense na rota dos triunfos.





"O Tiago tem uma personalidade forte, um espírito inquestionável de liderança e uma indómita vontade de vencer. A par disto tem uma vasta experiência internacional. São estas as características que identifiquei no Tiago e que me fazem estar seguro de que irá conduzir a nossa equipa principal às vitórias que desejamos", apontou o líder dos vimaranenses, em declarações ao site oficial do clube.Já Carlos Freitas, diretor-geral do Vitória de Guimarães, sublinha a "ideia arrojada" e "sem dogmas" da direção do clube, ao apostar no ex-internacional português. "Tiago Mendes personifica a orientação futebolística do Vitória SC. Uma escolha que visa a implementação de uma ideia arrojada, entusiasmante, sem dogmas, mas que não irá descurar o equilíbrio, valor essencial para a prossecução dos objetivos a que nos propomos. Ser mais fortes a cada dia que passa, mais próximos da excelência que buscamos", atirou.