Miguel Pinto Lisboa: «Contem connosco para cumprir o que prometemos»

Perante uma plateia de centenas de adeptos, em frente à sua sede de campanha, Miguel Pinto Lisboa deixou a garantia de que tudo fará, juntamente com a sua equipa, para cumprir o programa que convenceu os sócios a elegê-lo como presidente. O objetivo passa por devolver o Vitória ao top-4 em Portugal, acrescentando-lhe um estatuto diferente a nível europeu.





"A partir de agora acabou a campanha, acabaram as listas. Só há Vitória", começou por dizer o novo presidente, acrescentando que convidou as outras listas para se juntarem à sua e criarem "um Vitória maior e mais forte". "Podem contar connosco para cumprir o que está no nosso programa, para cumprir o que prometemos. Rumo a um Vitória maior e mais independente. Não retiramos uma vírgula ao nosso programa. Vamos lutar por uma liderança independente e firme na SAD; vamos entrar em todos os campos para ganhar, temos de estar sempre nos quatro primeiros em Portugal e temos de consolidar um estatuto europeu; vamos ser transparentes, não teremos nada a esconder de vocês", frisou Pinto Lisboa, terminando o discurso de vitória com um pedido e uma garantia: "Agora vamos trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Contamos com vocês e contem connosco. Ninguém nos parará na defesa dos interesses do Vitória."