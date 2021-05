Miguel Pinto Lisboa: «Decisão do árbitro e do VAR condicionou o rumo do jogo»

Após o desaire do V. Guimarães frente ao Famalicão, Miguel Pinto Lisboa, presidente dos vitorianos, dirigiu-se até à sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques para expressar o seu desagrado com a arbitragem da equipa liderada por Manuel Mota.





"Estamos numa fase decisiva da época, em que as posições dos clubes serão decididas. Tivemos um jogo entre duas boas equipas, em que o resultado iria ser decidido nos pormenores. Na realidade, o resultado ficou condicionado por um por-maior aos 71 minutos. Há um lance claro na pequena área do Famalicão, em que o nosso avançado Rochinha é puxado pelo Babic. Seria um lance claro de penálti e 2.º cartão amarelo para o Babic. O facto dessa decisão não ter sido tomada pelo senhor árbitro e pelo VAR condicionou o rumo do jogo", referiu o dirigente.Miguel Pinto Lisboa abordou ainda os objetivos que a equipa tem até ao fim do campeonato: "Vamos lutar pala nossa posição até ao fim. Acreditamos que vamos conseguir uma qualificação europeia, acreditamos nos nossos jogadores, mas esperamos que os jogos sejam decididos pelos jogadores e não por fatores exógenos que condicionam o resultado final de forma definitiva".