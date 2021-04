Miguel Pinto Lisboa deixa mensagem a Bino: «É nos momentos difíceis que se vê o caráter»

Bino Maçães está prester a estrear-se como treinador do V. Guimarães e Miguel Pinto Lisboa não quis deixar passar isso em claro. Deste modo, ainda antes do início da primeira conferência de antevisão do novo técnico ao jogo com o Portimonense, o presidente vitoriano foi à sala de imprensa e, numa curta declaração, deixou uma mensagem de força ao novo timoneiro.





"Vim aqui para deixar uma mensagem para o Bino. Não de boas-vindas porque já é membro da família, mas quero deixar mensagem de força, de coragem e de confiança na sua capacidade. O Vitória atravessa um momento difícil, os resultados não estão a aparecer, mas é nesse momento que se manifesta o carácter e a força dos homens. Ele tem esse carácter e essa força e vai conduzir-nos aos resultados que queremos", disse o lider vitoriano.