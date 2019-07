Miguel Pinto Lisboa é o novo presidente do Vitória. O líder da Lista B foi o escolhido por 3.584 sócios, reunindo 50,6 por cento do total dos votos. Em segundo lugar ficou António Miguel Cardoso, com 31,1 por cento, correspondente a 2.202 votos. No último posto ficou Daniel Rodrigues, da Lista C, com 16,8 por cento dos votos, equivalente a 1.189 associados. Há ainda a registar 71 votos brancos e 37 nulos.





No total, votaram 7.083 associados, um número abaixo do registado no último ato eleitoral (7.274), em março de 2018.