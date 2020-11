Miguel Pinto Lisboa e o regresso do público: «Futebol não pode ser discriminado»

O regresso do público aos estádios continua a ser um dos temas quentes da atualidade do futebol e cada vez mais surgem vozes a pedir uma maior abertura face a este assunto. Desta feita, foi Miguel Pinto Lisboa que deixou um apelo aos poderes políticos, pedindo que se acabe com a discriminação negativa de que o futebol tem sido alvo.





"Não é o momento para estarmos a discutir se os jogos devem ter público, ou não, porque estamos numa situação epidemiológica complicada e entendemos isso, mas também entendemos que o futebol não pode ser discriminado negativamente e logo que possível deve-se analisar a situação do público voltar aos estádios. Não estamos a falar só de questões financeiras, mas também da relação dos associados com o clube e da vontade que o associado tem de viver o clube. É uma preocupação nossa, mas neste momento entendemos a situação em que nos encontramos. Mas o futebol não pode continuar a ser discriminado negativamente", disse o presidente do V. Guimarães, prosseguindo com a ideia."O Vitória tem tido um tratamento igual ao dos restantes clubes da Liga Portugal, portanto não nos sentimos discriminados. O que entendemos é que o futebol é discriminado em relação ao que acontece noutras actividades e até noutras actividades desportivas. O que entendemos é que logo que possível o futebol deve ser visto da mesma forma que outros são. Nós queremos os nossos adeptos no estádio, não só pela componente financeira que é importante, mas também pela emocional que é decisiva. Obviamente que um clube como o Vitória é um dos principais prejudicados pela ausência de adeptos nos estádios", apontou.