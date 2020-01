Miguel Pinto Lisboa: «Era um dos objetivos da temporada»

Naturalmente satisfeito pelo apuramento para a final four da Taça da Liga , Miguel Pinto Lisboa assumiu que este era um dos objetivos da temporada do V. Guimarães, conseguido numa noite na qual, no seu entender, a equipa respondeu à altura do desafio.

"A presença na final four da Taça da Liga era um dos objetivos que tínhamos traçado para esta temporada. Era uma noite em que se revelava imperativo ganhar, a equipa respondeu positivamente, assim como já tinha acontecido diante do Steaua Bucareste. São factores de crescimento importantes. A equipa tem reagido bem, estamos a fazer uma caminhada positiva, em crescendo, tem dado boas respostas e esperamos que assim continue. É uma equipa jovem, com um futuro promissor", declarou o presidente do conjunto minhoto."O Vitória entra em todos os campos para ganhar. Seja qual for o adversário que se coloque nos nossos destinos, o nosso objectivo é a vitória na Taça da Liga", acrescentou Miguel Pinto Lisboa, que em seguida não quis abrir o jogo quanto ao mercado de transferências. "Aproveito para desejar um Feliz Natal a todos os associados do Vitória. O mercado só será depois das Festas."