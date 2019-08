Miguel Pinto Lisboa: «Estamos confiantes e crentes de que vamos atingir a fase de grupos»

Carimbar o passaporte para a fase de grupos da Liga Europa constitui o primeiro grande objetivo da temporada do V. Guimarães. Uma meta há muito assumida pela estrutura vitoriana que está a duas vitórias de distância e que Miguel Pinto Lisboa, presidente do emblema do Berço, pretende ver encaminhada já esta quinta-feira, na 1.ª mão do playoff, frente ao Steaua Bucareste."Estamos no playoff, o nosso objetivo como sempre comunicámos é atingir a fase de grupos. Estamos confiantes de que iremos atingir esse objetivo, respeitamos este nosso adversário, como respeitámos os anteriores, mas estamos focados no objetivo e crentes que o vamos atingir", começou por dizer o líder do V. Guimarães, desejoso de dar uma prenda aos sócios."Na nossa perspetiva, vamos conseguir o objetivo. Respeitamos o adversário, mas estamos confiantes na nossa capacidade e na nossa força. Tudo faremos para dar esta prenda aos nossos associados", apontou, sublinhando que a confiança está em alta."Os níveis de confiança da nossa equipa são sempre elevados, estamos sempre motivados para entrar em campo para vencer e darmos tudo pelos objetivos", acrescentou.