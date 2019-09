Miguel Pinto Lisboa: «Jogadores estão motivados para mostrar a toda a Europa o valor que têm»

O V. Guimarães partiu na manhã desta quarta-feira para a Bélgica, onde quinta-feira defronta o Standard Liège para a Liga Europa. Na comitiva seguiram 19 jogadores. Miguel Pinto Lisboa, presidente dos vimaranenses, garantiu que o grupo está motivado."Não sinto ansiedade. Sinto que jogadores estão motivados para mostrar a toda a Europa o valor que têm", referiu.Miguel Pinto Lisboa definiu a meta: "Estamos conscientes da dificuldade que teremos na fase de grupos, mas o objetivo é entrar para vencer. Para os nossos adversários também não será fácil defrontar o Vitória. É un grupo difícil mas que nos motiva e o objetivo é passar à próxima fase."O presidente dos vimaranenses lembrou que em causa está o prestígio da equipa. "Mais importante do que o aspeto financeiro, é o aspeto desportivo. Na Liga Europa, os prémios não são muito significativos. Aliás, é um tema que se tem de discutir pelos clubes: a Liga Europa é pouco atrativa. Quando se tem desafios contra clubes como Arsenal e Eintracht Frankfurt, os prémios de vitória são residuais. A valorização do nosso clube e dos nossos atletas são mais importantes", vincou.A participação vitoriana na competição está ainda a ser marcada pelos horários dos jogos em casa: depois de se ter reagendado o jogo com o Eintracht para as 20 horas de 3 outubro e de se ter mantido o duelo com o Arsenal às 15h50 de 6 de novembro, o elenco presidido por Miguel Pinto Lisboa quer mudar a receção ao Standard para as 20 horas de 28 de novembro, mas ainda nada está decidido."É um tema que está a ser tratado. Há um alinhamento de vontades entre a UEFA, a Federação Portuguesa de Futebol e o Vitória. Temos questões que se prendem com limitações ao nível da segurança, que estamos a procurar ultrapassar", adiantou.O Vitória de Guimarães defronta os belgas do Standard de Liège num encontro agendado para quinta-feira, às 17h55 de Lisboa, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, com arbitragem do russo Sergei Ivanov.: Douglas, Miguel Silva, Miguel Oliveira, Pedro Henrique, Bondarenko, Rafa Soares, Tapsoba, Sacko, Florent, Lucas Evangelista, Rochinha, Mikel Agu, Denis Poha, Pêpê, André Almeida, Léo Bonatini, André Pereira, Davidson e Bruno Duarte.