Miguel Pinto Lisboa: «O Neno não morreu, o Neno vive nos nossos corações»

Neno pode ter desaparecido fisicamente, mas a memória do antigo guardião viverá para sempre na coração de todos os que estimavam o histórico dirigente do V. Guimarães. Essa é a garantia de Miguel Pinto Lisboa, líder do emblema vimaranense, que assegura que o clube tudo fará para honrar a sua memória.





"O nome vai estar eternizado no clube porque já está eternizado nos nossos corações. O Neno não morreu, vive nos nossos corações. Este é um dia É um dia de dor para o Vitória, para Guimarães e de um modo geral para todo o país. A dimensão desta homenagem mostra a força do Neno, mas também a força do Vitória e da cidade. Queremos que essa força saia ainda mais reforçada e queremos seguir o legado do Neno, um legado de força, de união, de genuinidade e de alegria. Queremos fazer do Vitória maior e da cidade maior. Era essa a vontade do Neno. Apesar de ter nascido em Cabo Verde, era um vimaranense de coração e um vitoriano também de coração. Vamos aproveitar o momento de dor para nos unirmos e fazermos um Vitória mais forte", assegurou Miguel Pinto Lisboa, lembrando um "homem bom, alegre e que tudo deu ao Vitória e à cidade".