Miguel Pinto Lisboa pede união: «A seu tempo esclareceremos tudo aos vitorianos»

Depois de deixar uma mensagem de força a Bino, minutos antes do início da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, Miguel Pinto Lisboa aproveitou também para enviar uma palavra aos adeptos do Vitória. Numa fase crítica da temporada, o presidente vitoriano pediu união, apelando a que se distinga o essencial do acessório.





"É nestes momentos de desafio que temos de estar unidos. É perante a adversidade que surge o ruido. Não podemos ceder ao ruido. Temos lidado de forma tranquila com a pressão que tem vindo do exterior. Sabemos que os vitorianos distinguem o essencial do acessório e o essencial é estarmos focados nos objectivos que temos de atingir. A seu tempo esclareceremos tudo aos vitorianos", apontou.