Miguel Pinto Lisboa: «Pepa é o treinador que vai devolver o Vitória aos grandes sucessos»

"Hoje o Vitória inicia um novo ciclo", assim começou Miguel Pinto Lisboa o seu discurso na apresentação de Pepa como novo treinador do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques. O líder máximo dos conquistadores começou por assumir de novo o que correu mal na época que agora terminou, elogiou o técnico escolhido para o banco vimaranense e ainda deixou uma inconfidência.





"Hoje o Vitória inicia um novo ciclo. Um ciclo com uma nova energia, novos protagonistas e novos métodos.As mudanças que agora se concretizam foram pensadas e trabalhadas ao longo dos últimos meses e são a resposta às questões que identificamos e que em parte identificam as dificuldades estruturais que o Vitória tem revelado ao longo dos anos.Do presidente, disse na quarta-feira, exige-se liderança em todos os momentos e em particular nos mais difíceis, mas também se exigem respostas e soluções. O Vitória ficou aquém dos objetivos e ainda que possam ter sido cometidos erros na preparação da época, também é verdade que depois da primeira volta se assistiu a uma quebra inadmissível e que nos obriga a retirar conclusões sobre o grupo que fomos e analisar de forma muito crítica o comportamento de todos, jogadores, treinadores e dirigentes.Entendi que o Vitória precisa de uma nova energia, de uma nova liderança no campo e no balneário, que garanta condições absolutas e exigência máxima. Entendo que o Pepa, ele sabe que não é de agora, é a pessoa certa para liderar o plantel que estamos a construir para o Vitória. Reconheço no Pepa o entusiasmo e a competência que nos vão levar ao patamar que ambicionamos. Identifico no Pepa a ambição que é a base das grandes vitórias.O Vitória quis muito o Pepa, o Pepa também quis muito ser o treinador do Vitória. É por ambos olharmos para este clube como um projecto que assinamos por três temporadas. O Pepa é o treinador que vai devolver a nossa equipa principal aos grande sucessos, mas também é o elemento que vai olhar para o Vitória com um todo, que vai manter contacto como os nossos treinadores dos diversos escalões e jogadores tendo como único objectivo permitir que os jovens atletas possam chegar à equipa principal.O caminho do Vitória está traçado e envolve-nos a todos. Por isso é que hoje estão aqui muitos dos nossos colaboradores , para que o nosso treinador saiba, desde o primeiro dia que tem um clube mobilizado para o ajudar e que não lhe faltará com nada. Todos somos importantes para o sucesso do Vitória. Todos temos um papel a desempenhar nesta casa, todos ajudamos o Vitória a ganhar.Termino com uma inconfidência. Vi nos olhos do Pepa desde a primeira conversa um brilho único sempre que se falou dos seus adeptos. Estamos aqui com a bancada em fundo porque há uma mensagem que queremos passar. Uma mensagem de união e energia que só fará sentido com os adeptos no estádio. Os adeptos do futebol em Portugal estão de castigo há mais de um ano. É uma suspensão inaceitável que não pode ser prolongada. O Vitória tudo fará para dar ao seu treinador, à sua equipa e a todos os que o servem a força e a presença dos seus adeptos. Em breve estaremos todos aqui."