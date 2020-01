Miguel Pinto Lisboa: «Podíamos ter saído vencedores. Merecíamos»

Apesar da derrota e afastamento nas meias-finais da Allianz Cup, Miguel Pinto Lisboa deixou elogios aos jogadores do V. Guimarães pela forma como atuaram diante do FC Porto. Na análise ao encontro, o presidente dos minhotos não quis tecer grandes comentários a propósito do trabalho da equipa de arbitragem, remetendo as análises para os especialistas.





"O Vitória fez um grande jogo contra um adversário que também fez um grande jogo. Foi um jogo bem disputado, o Vitória teve superioridade em largos períodos e podíamos ter saído vencedores. Merecíamos. Não conseguimos esse desiderato, mas estamos satisfeitos com a atitude. Apresentámo-nos em grandes estádios e disputámos o jogo taco a taco para vencer. Hoje não conseguimos, não só por culpa própria, mas também por culpa própria. Estamos em crescimento, confiamos no nosso trabalho. Vamos dar a volta e vencer", começou por dizer."A arbitragem cabe aos especialistas. Quando comentamos somos atacados. Os especialistas que analisem. Há vários lances discutíveis, mas não vou comentar porque não é a minha função. Estou essencialmente satisfeito com a atuação dos atletas e do corpo técnico. Quero transmitir essa confiança a e dar palavra de apreço aos adeptos".