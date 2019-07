Miguel Pinto Lisboa: «Política de exigência no clube e na SAD»

Arrancou oficialmente a era Miguel Pinto Lisboa em Guimarães. O novo presidente, o 23º da história do clube, tomou posse ontem à noite e as primeiras palavras enquanto líder foram para sublinhar aquilo que prometeu ao longo da campanha eleitoral.





"Liderar o clube do coração é uma honra, um grande orgulho. Tenho 40 anos de associado e é com grande responsabilidade que assumo esta liderança", começou por dizer Pinto Lisboa, apontando depois o caminho a seguir: "O nosso trabalho assentará em três pilares: ambição, determinação e independência. Começamos um novo rumo, com uma política de exigência na SAD e no clube."O novo presidente do clube será hoje designado também líder da SAD. Mário Ferreira, acionista maioritário, esteve presente na tomada de posse e Pinto Lisboa lembrou a sua importância. "Será sempre parte da solução e nunca do problema. Foi dado um passo decisivo para que se cumpra o que prometi durante a campanha", disse, explicando mais tarde que essa frase significava que esperava "paz na SAD", já a começar na assembleia geral desta noite.