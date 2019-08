Miguel Pinto Lisboa: «Sobrecarga de jogos é reflexo do sucesso que estamos a ter»

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, falou aos jornalistas à partida para a Letónia, onde os minhotos vão defrontar na quinta-feira o Ventspils na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O dirigente reiterou que quer chegar à fase de grupos e confessou que podem chegar mais reforços ao plantel."A expectativa é de fazermos um bom resultado. Sinto a equipa empenhada e comprometida com o objetivo de atingir a fase de grupos da Liga Europa e esta é mais uma etapa nessa caminhada. O caminho está a ser feito dentro das expectativas de um clube grande como o Vitória.""Estamos a trabalhar no reforço do plantel. Sentimos que o treinador está a fazer um ótimo trabalho, totalmente comprometido com os objetivos, mas sentimos que claramente, atingindo esses objetivos, também temos de ter algo mais na equipa e estamos a trabalhar nesse sentido, em conjunto com a equipa técnica.""Pelo contrário. Esta sobrecarga de jogos é positiva, é o reflexo do sucesso que estamos a ter e esperamos contar com esta sobrecarga até ao final do mês."