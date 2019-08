Miguel Silva: «A equipa está preparada para dar uma boa resposta»

Miguel Silva não espera uma eliminatória fácil para o V. Guimarães na próxima quinta-feira, na Letónia, frente ao Ventspils, mas garante que os minhotos estão preparados para dar uma boa resposta. O guarda-redes mostra-se otimista para este embate da Liga Europa."Sim. Quem passa as eliminatórias são as melhores equipas e claro que a dificuldade vai aumentar a cada eliminatória que passamos. Estamos bem cientes que vamos ter mais dificuldades, mas sinto que a equipa está preparada para dar uma boa resposta.""O caminho vê-se mais facilitado se vencermos esta eliminatória. A equipa está a pensar apenas nesta eliminatória, quer fazer o melhor nos dois jogos, conseguir um bom resultado, depois pensamos em quem vem a seguir.""Não, isso não faz diferença. Estão na mesma a jogar no país deles, em casa, não faz grande diferença. Acredito que querem causar-nos dificuldades, só temos de estar preparados para isso.""Não me sinto o titular. Sinto que estou a trabalhar para merecer a titularidade. Somos quatro guarda-redes com muita qualidade, estamos a trabalhar todos para isso. Não há guarda-redes titular. Só tenho de fazer o meu melhor.""Temos lidado bem. Num jogo a eliminar, para a Taça da Liga, a equipa deu uma boa resposta, apesar das alterações no 11. o plantel está unido, confiante que vai passar as eliminatórias em que se encontra. Com certeza que vamos dar uma grande resposta."