Miguel Silva no 'seu' palco

Depois de ter mantido a baliza do Vitória inviolada nos jogos contra o Valenciano e o U. Madeira, Miguel Silva vai assumir novamente a titularidade na Taça de Portuga, desta feita num duelo que se prevê de alta tensão. A rivalidade com o Boavista é por demais conhecida e, olhando ao que se passou no último encontro entre as equipas para a prova rainha do futebol português, adivinha-se uma noite de quarta-feira de emoções fortes.

Para Miguel Silva, jogar no Estádio do Bessa é ainda mais especial, por se tratar do palco onde se estreou pela equipa principal do Vitória. Foi há mais de três anos, em novembro de 2015, altura em que Sérgio Conceição surpreendeu tudo e todos e apostou no jovem guarda-redes, lançando-o às ‘feras’ num jogo que acabou por vencer por 2-1. De então para cá, a carreira do internacional sub-21 português tem sido de altos e baixos, não tendo ainda conseguido afirmar-se como titular absoluto da baliza dos minhotos. Esta temporada, Luís Castro tem optado por Douglas no campeonato, mas é com Miguel Silva que o técnico pretende alcançar o Jamor. E isso, por si só, diz da confiança que tem no jovem de 23 anos.

Entrada do BMG em ‘stand by’

Numa altura em que a imprensa brasileira reiterou o interesse do BMG em entrar na SAD do Vitória, Record está em condições de avançar que o processo está longe da conclusão. A voz dos sócios, na última AG, será respeitada e não haverá qualquer evolução até à realização das sessões de esclarecimento, que ainda não estão agendadas.