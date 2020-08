Mikel Agu: «A pré-época é para sofrer»

Mikel Agu falou este domingo sobre os trabalhos da pré-temporada do V. Guimarães para a época 2020/2021. O médio nigeriano garante que todos os jogadores estão empenhados e focados em dar o máximo para iniciar a temporada da melhor forma, destacando a "experiência" de alguns elementos do plantel.





"Estamos a fazer todos os dias aquilo que o treinador nos pede, com o grupo todo unido. Acredito nos jogadores, nos novos e nos mais experientes, que vão dar sempre o máximo. Há jogadores importantes como o André André, o João Carlos Teixeira, o Rochinha, que já cá estavam no ano passado e, em conjunto, vamos ajudar os novos jogadores para fazer um grupo forte. Vamos acelerar para arrancar da melhor forma no início da temporada, porque ganhando pontos nos primeiros jogos, vai deixar-nos mais confiantes, para que possamos fazer uma boa época", disse ao site do clube, falando ainda sobre a exigência da fase de preparação."A pré-época é este sacrifício, isto não é novo para mim. Todos os anos temos de o fazer, e nesta fase o importante é concentrar, tentar descansar ao máximo, para estar bem no campo e no treino, porque há dias em que o ritmo vai ser muito intenso. Se não descansarmos bem, depois vamos ter muita dificuldade no treino. A pré-época é para sofrer, então sofremos agora para depois ganhar forma, aplicar tudo no futuro e ganhar mal comece o campeonato, afirmou.O V. Guimarães continua a preparar a época 2020/2021, com o foco virado para o primeiro jogo do campeonato, que arranca no fim-de-semana de 20 de setembro.