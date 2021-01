Mikel Agu absolvido no processo disciplinar aberto após queixa do Sp. Braga

O médio Mikel Agu, do V. Guimarães, foi absolvido do processo disciplinar que lhe tinha sido aberto pelo Conselho de Disciplina da FPF em novembro passado e na sequência de uma queixa apresentada pelo Sp. Braga.





Os arsenalistas defenderam que Mikel Agu tinha tentado agredir um jogador do Sp. Braga durante o dérbi do passado dia 25 de outubro. No entanto, o CD da FPF considerou improcedente a participação apresentada pelos guerreiros e absolveu o jogador do Vitória.