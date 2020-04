Mikel Agu ajuda Nigéria: carregamento de bens alimentares

Mikel Agu patrocinou o envio de um carregamento com bens alimentares para Asaba, a cidade-natal do nigeriano, num total de cerca de 15 mil euros.





O médio do Vitória costuma ser muito ativo nesta questão da solidariedade, socorrendo sempre quem mais necessita.Mikel Agu já ajudou hospitais e casos particulares de muitos que precisam de bens de primeira necessidade, incluindo jovens estudantes que não tinham condições para prosseguir os seus estudos.Perante o momento de crise no seu país, desta vez o jogador do Vitória decidiu ajudar no que sentiu ser o mais elementar para os seus compatriotas, a comida que falta a muitos.Asaba tem cerca de 80 mil habitantes e é a capital do estado de Delta, na Nigéria.