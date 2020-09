Mikel Agu cada vez mais perto do Nantes

O acordo entre V. Guimarães e Nantes para a transferência de Mikel Agu pode estar muito próximo. Ao que é veiculado pela imprensa gaulesa, a SAD de Miguel Pinto Lisboa deve aceitar a proposta dos franceses.





Recorde-se que o Vitória reparte com o FC Porto os direitos económicos do médio-defensivo internacional nigeriano. O jogador, de 27 anos, tem mais dois anos de contratos com os vimaranenses.