Mikel Agu com cláusula de 10 milhões

O V. Guimarães esta quinta-feira confirmou a contratação de Mikel Agu, anunciando no seu site oficial que o nigeriano ex-FC Porto assinou por três temporadas (até 2021/22), ficando blindado por uma cláusula de 10 milhões de euros. De acordo com a nota do clube, o Vitória tornou-se detentor de 50% dos direitos económicos do médio nigeriano de 26 anos.





Agu, refira-se, já esteve esta quinta-feira às ordens de Ivo Vieira no treino do clube vimaranense.