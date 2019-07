Mikel Agu desvincula-se do FC Porto assina por três épocas com o V. Guimarães

Mikel Agu, médio nigeriano de 26 anos, deixou o FC Porto e assinou pelo V. Guimarães, por três épocas. Os dragões ficaram, no entanto, com metade do passe do jogador.





Agu, que fez grande parte da formação no FC Porto, estava a treinar na equipa B. Desde 2015 que tinha sido sucessivamente emprestado, primeiro aos belgas do Club Brugge, depois ao V. Setúbal, seguindo-se os turcos do Bursaspor. Na época passada esteve novamente no V. Setúbal.