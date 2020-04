Mikel Agu: «Jogos de futebol sem adeptos são como treinos»

As perspetivas de não haver adeptos nas bancadas quando o campeonato voltar são as mais prováveis e Mikel Agu está bem ciente disso, ainda que lamente que um estádio como o D.Afonso Henriques possa estar despido...





"Vai ser difícil para as pessoas irem aos estádios, as autoridades de saúde do país é que têm de indicar o que é melhor, mas este vírus não vai desaparecer em dois, três meses. Para mim, jogos de futebol sem adeptos são como treinos. Não vai ser interessante. Os adeptos estão cheios de saudades de ver a sua equipa a jogar, mas não podemos fazer as coisas com pressa", considera o camisola 24 do Vitória.O médio confessa ser alguém caseiro e, por isso, a "única coisa que sente falta é do futebol", apontando igualmente a importância que a equipa técnica de Ivo Vieira tem tido no acompanhamento dos jogadores, nomeadamente no aspeto físico. O plantel iniciou um período de duas semanas de férias, mas Mikel não vai deixar treinar."Estamos de férias, mas o que é que vamos fazer? Não podemos sair de casa. Para mim não são férias. O clube deu-nos materiais para treinarmos em casa e eu vou continuar a trabalhar. A carga pode baixar um pouco, mas eu não vou deixar de treinar", garantiu.