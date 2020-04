Mikel Agu: «Queremos o 5º lugar e vamos trabalhar para isso»

Já outros jogadores do plantel do V.Guimarães haviam manifestado esse desejo e Mikel Agu não foge à opinião geral do grupo de trabalho. O médio quer que a 1ª Liga seja terminada.





"Todos queremos jogar porque temos um objetivo para cumprir. Queremos ficar no 5º lugar e vamos trabalhar para isso. Nesta fase o mais importante é a saúde, mas preferimos recomeçar o campeonato para lutar por essa posição", afirmou o nigeriano, em declarações aos jornalistas, por videoconferência, ao início desta tardeSalientando o período "nada normal" pelo qual passa o mundo dadas as consequências da pandemia do coronavírus, Mikel, sem jogar desde 15 de dezembro, abordou também como tem sido o seu trabalho individual para voltar a ter minutos nos vitorianos."O futebol tem diferentes fases, eu jogava no início da época e depois chegou uma fase em que não jogava, mas isso não me tira a motivação. Ninguém gosta de não jogar, mas tenho feito tudo para tentar melhorar e jogar de novo. Eu sempre trabalhei diariamente para lutar pelo meu lugar. Estou preparado para a qualquer dia entrar no onze", afincou ainda o trinco internacional pela Nigéria.