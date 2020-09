Mikel Agu reintegrado e Gideon Mensah a treinar à parte no V. Guimarães

Em pleno terceiro dia de treinos do estágio em Quiaios, Tiago Mendes contou, esta terça-feira, com mais um jogador a trabalhar a 100%. Mikel Agu está recuperado dos condicionalismos físicos que o limitavam e integrou a sessão matinal na plenitude.





Por sua vez, Gideon Mensah, o mais recente reforço dos vitorianos, treinou à parte, dado que contraiu uma pequena entorse no joelho direito no decorrer de um jogo-treino a meio do último mês de agosto, ainda ao serviço do Salzburgo.Permanece, assim, o quarteto composto por Mascarenhas, Wakaso, Joseph e Pêpê entregue ao departamento médico. Ao contrário do que aconteceu nos dois últimos dias, o técnico Tiago Mendes concedeu folga ao plantel no período da tarde.Amanhã, às 18 horas, o Vitória abre meia hora da sua sessão de treino à comunicação social. 15 minutos antes do apronto, haverá declarações de um jogador.