Moreno acumula as duas equipas do V. Guimarães

Moreno Teixeira, agora com 39 anos e figura impar no clube e antigo capitão, já tinha sido chamado precisamente a ocupar o lugar de Bino Maçães, quando este substituiu João Henriques, na equipa B, que luta por conseguir um lugar na Liga 3, nova competição da FPF em 2021/22, surgindo novamente como solução imediata e de urgência, sendo que Moreno vai acumular as funções nas duas equipas do Vitória no que falta desta temporada.





Moreno é quarto treinador da época do Vitória e assume a equipa principal ao fim de quatro jogos na B, com três triunfos e um empate. O treinador continuará a lutar por manter a equipa B em zona de acesso à Liga 3, sendo que apenas não vai estar presente no jogo deste domingo, na Póvoa do Lanhoso, frente ao Maria da Fonte, porque à noite tem jogo na Madeira na Liga NOS. Rui Cunha será quem fica com a B no próximo jogo e Moreno volta a assumir o total comando nos dois jogos que vão restar (dia 22 com o Mirandela e dia 30 ante o Fafe) da fase de acesso à Liga 3, uma vez que nestas datas já estará concluída a Liga principal que, como se sabe, termina com o Benfica a visitar Guimarães.Com dois pontos de vantagem para o trio perseguidor ao sexto lugar e cinco sobre o Famalicão, Moreno até pode garantir já matematicamente o apuramento europeu na próxima jornada, uma vez que um dos perseguidores, o Moreirense, nem sequer efetivou a necessária inscrição para o efeito. Assim sendo, os mais perigosos adversários são Belenenses SAD e Santa Clara que se defrontam duas horas antes do jogo do Vitória no Funchal, frente ao Marítimo. Um eventual empate no Jamor aliado a um triunfo vimaranense nos Barreiros arruma com as contas…