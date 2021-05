Moreno assume equipa do V. Guimarães até ao final da época

Moreno é o escolhido da SAD do Vitória para assumir os destinos da equipa nas últimas duas jornadas da Liga NOS, sucedendo assim a Bino Maçães que bateu com a porta depois da derrota com o Famalicão na quarta-feira. A informação já foi oficializada pelo clube minhoto através de uma nota publicada no site oficial, acrescentando que o ex-capitão já vai orientar o treino da tarde desta quinta-feira.





Trata-se de um regresso de Moreno à equipa principal, após ter sido adjunto de Ivo Vieira, Tiago Mendes e João Henriques na formação principal. Assumiu os destinos da equipa B aquando da promoção de Bino Maçães e vai agora assumir a formação principal pela preimeira vez. O Vitória, recorde-se, joga com o Marítimo e o Benfica nas últimas duas jornadas da Liga NOS, numa altura em que ocupa a sexta posição, a última de acesso à Conference League, sendo que a presença nas competições da UEFA não está ainda assegurada.