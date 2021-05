Moreno: «Cometeram-se erros este ano não há como disfarçar»

O Benfica venceu o V. Guimarães por 3-1, em partida da 34.ª e última jornada da Liga NOS, um resultado que deixa os vimaranenses de fora das competições europeias na próxima época. Os minhotos entraram em campo a saber que um desaire podia deixar o clube de fora da Europa, mas Moreno não abdicou do seu sistema de jogo para tentar garantir o 'pontinho'.





"Entendemos que seria a melhor forma de levar o Benfica de vencida. Para nós, era confortável manter a estrutura, mas entendemos que seria a forma mais correta, independentemente dos nomes. Não teve a ver com o rendimento dos jogadores na Madeira. Entendemos que era a forma de abordar. Não correu como esperávamos, fizemos uma primeira parte equilibrada. Fechámos bem os espaços, a equipa esteve sempre compacta, as linhas juntas, faltou mais critério, mais calma a ter bola. O jogo resume-se depois à entrada na segunda parte. Contra equipas desta qualidade, nao podemos ter um segundo de distração, depois é difícil dar a volta", começou por dizer o treinador do V. Guimarães, em declarações na 'flash interivew' da Sport TV."Fizemos o 2-1, ainda entrámos no jogo. Com 2-2 a história podia ter sido diferente. Cometeram-se erros este ano, não há como disfarçar. A vida continua. É pensar no que podemos melhorar para a próxima época. O objetivo era a Europa, mas não conseguimos", referiu, olhando depois para a época do emblema vimaranense."Não acho que seja o local mais correto para encontrar razões. Fizemos uma primeira volta muito boa a segunda não está à exigência do clube. Nem houve grandes mexidas no mercado de inverno. Quando tem de se assumir em grupo há que perceber o que correu mal e melhorar para não cometer os mesmos erros", apontou Moreno, reforçando a ideia anterior."Quem pensar que o futebol é individual, isso não existe. Perdemos todos juntos, todos temos responsabilidade. Isso é a exigência todos os anos do Vitória. Quando nao se consegue é normal que haja frustração. Houve equipas com outras ambições que passaram por dificuldades. O campeonato foi atípico, tivemos a época toda sem público, isto não é o verdadeiro Vitória. Talvez seja essa uma das razões. Há outras coisas que se podem melhorar, não há como disfarçar", concluiu.