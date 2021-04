Moreno deve assumir a equipa B

A SAD ainda não anunciou oficialmente, mas tudo indica que Moreno seja o escolhido para orientar a equipa B do Vitória até ao final da época.





O antigo jogador, capitão e referência no clube, agora com 39 anos, era o chamado adjunto da casa no plantel principal, mas deve assumir a responsabilidade de tentar a promoção da equipa B para a nova Liga 3 que vai arrancar em 2021/22.Recorde-se que Bino Maçães, entretanto promovido a treinador do plantel principal, em substitutição de João Henriques, conseguiu o apuramento no Campeonato de Portugal para a fase de acesso da nova prova da FPF que se joga entre abril e maio, com mais seis jogos, sendo que a fase regular acaba este sábado, com um jogo em Mondim de Basto, às 10.45 horas, mas o V. Guimarães B já tem a sua posição assegurada na Série B.